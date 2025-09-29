Р ецидивист на пътя натрупа чудовищно количество глоби последната, от която удари 1200. Пловдивчанинът е заловен от полицейска камера да преминава с превишена скорост. Устройството било поставено на бул. "Цариградско шосе".

Късно вечерта преминал автомобил, който, според данните от камерата, профучал с 97 км/ч. След приспаднатия толеранс от 3 км/ч, шофьорът бил глобен за превишение на скоростта с 44 км/ч. Оказало се, обаче, че нарушението му е второ в рамките на година. Така, в условията на повторност, електронният фиш набъбнал до 1200 лв.

Глобеният обжалвал, като магистратите го посекли на два пъти - и в Районния, и в Административния съд в града под тепетата. Направената справка за нарушенията на шофьора показала, че до този момент той е истински рекордьор с 25 акта, 24 наказателни постановления и 65 фиша, или иначе казано е реализирал поне 89 нарушения, за които е бил санкциониран, писа marica.bg.