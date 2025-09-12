Д вама шофьори на линейки са леко пострадали, но силно стресирани от инцидент край УМБАЛ–Бургас.

Мъж във видимо нетрезво състояние, на около 55 години, слязъл от лек автомобил и без никакъв повод започнал да oтправя нецензурни думи и заплахи за убойство към шофьорите на две паркирани линейки.

Той извадил пистолет и го насочил срещу единия от шофьорите. Минути по-късно извадил метална тръба от колата си и агресивно започнал да бие по ламарините на превозните средства.

„Бях паркирал до колегата и разговаряхме, когато този човек се появи. Беше видимо пиян, но след като удря, вилня, бесня и ни псува, се качи зад волана и избяга“, разказва пред NOVA единият от шофьорите.

МВР е сезирано, a нападателят се издирва.