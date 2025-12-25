Е кшън навръх Коледа край Благоевград.

Клиенти на игрaлна зaла са пострадали при стрелба с ловно оръжие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Малко след 4:00 часа тази нощ в Районно управление – Гоце Делчев е постъпил сигнал от филиала на спешна медицинска помощ в града за прието лице с рани от сачми в областта на главата.

По първоначална информация около 04:02ч. на същата дата две лица с ловно оръжие са влезли в игрaлна зaла в Хаджидимово. Те са произвели изстрели във въздуха, като от последващите рикошети са пострадали двама клиенти, които са с рани в областта на главата от сачми.

И двамата са без опасност за живота, съобщават още от полицията и допълват, че няма липси от игралнатa зaла.

Работата по установяване на извършителите на деянието продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Източник: БТА