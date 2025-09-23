С трелецът по Тръмп - Райън Уесли Раут, който беше признат за виновен по всички обвинения за опита за убийство на Доналд Тръмп миналата 2024 година по време на президентската предизборна кампания, се опита да се самоубие в съдебната зала.

Раут се е опитал да се намушка във врата с химикалка, след като беше признат за виновен по всички обвинения.

Раут беше задържан от четирима служители, окован в белезници и извлечен от съдебната зала.

59-годишният хаваец донесъл пушка и патрони на голф игрището на Доналд Тръмп през септември 2024 г. и лагерувал в храстите близо 24 часа, преди да бъде забелязан от агент на тайните служби. Раут беше признат за виновен и за нападение над агент на тайните служби.

Раут се опита да изгради защита, че присъствието му на голф игрището на Тръмп с пистолет не е достатъчно, за да го инкриминира в планирането на убийството на тогавашния кандидат за президент.

Той се опита да призове свидетели, които да потвърдят мирното му поведение. Един от въпросите, които зададе на свидетелите, беше дали биха се съгласили да организират музикален фестивал в чужбина с него.

Окръжният съдия на САЩ Айлийн Кенън се опита да държи Рут под контрол по време на процеса, но не успя да попречи на Рут да направи несвързана 42-минутна заключителна реч пред съдебните заседатели, в която се отклони от широк кръг от теми, включително темите за Украйна и „Здравият разум“ на Томас Пейн.

Присъдата „виновен“ беше взета след бързо обсъждане от два часа и половина от съдебните заседатели. Раут е изправен пред доживотен затвор.

*Източник: FOX News