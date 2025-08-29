Ш офьорите настояват за кратки срокове за излизане на резултатите от кръвните тестове при положителен полеви тест за наркотици. Зрители алармират, че резултат се чака с месеци, а през това време някои от тях губят работата си, а обществото ги заклеймява като наркозависими. Стигна се дотам шофьор да съди МВР, съобщи NOVA.

Георги Димитров от Русе е поредната жертва на фалшиво положителен тест за наркотици. Автомобилът му бил блъснат при верижна катастрофа, за която той нямал вина, а съпругата му пострадала. Всички участници в произшествието били тествани, но неговата проба се оказала положителна за амфетамин. Цялото семейство на Георги било в стрес месеци наред.

„Никога не съм употребявал забранени субстанции, нито алкохол по време на шофиране. Бях използвал спрей против хрема“, заявява Димитров и не крие, че възнамерява да заведе дело срещу МВР.

Потърпевш е и Ахмед Исмаил от Исперих, който бил шофьор в Германия. Тестван е при завръщане в родния си град и пробата се оказала положителна за бензодиазепин. „Понеже работата ми беше свързана с книжката, я загубих“, казва той.

Потърпевшите са стотици и наскоро се обединяват в социална мрежа. Те настояват за строг контрол на пътя, но и за бърза и ефективна процедура за доказване на наличие или липса на упойващи вещества.

Вътрешният министър Даниел Митов е разпоредил да се провери защо полицаите масово арестуват хора, дали положителна проба за наркотици, която не е потвърдена окончателно и има голяма вероятност да е фалшиво положителна. Очаква се резултатът от проверката да стане ясен съвсем скоро. „Вече съм възложил да се направи преоценка на това да не се задържат хора за 24 часа. Тук обаче е деликатен въпросът, защото зависи от служителите на място. Подготвят се още четири други лаборатории, знаете“, коментира Митов.

След промените в Наказателния кодекс при установяване на шофиране след употреба на наркотици водачът не може да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Това означава, че във всички случаи срещу употребилия наркотици водач ще се води наказателно дело.

Наказанията са:

► лишаване от свобода от една до три години

► отнемане на книжката

► прекратяване на регистрацията на МПС за срок от шест месеца до една година

► глоба от 500 до 1500 лв.

Конкретните размери на тези наказания се определят съобразно тежестта на престъплението.