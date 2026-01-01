Л идерът на картела „Синалоа“, издирван от Съединените щати, е арестуван в Мексико по обвинения в трафик на наркотици и тероризъм, съобщиха от мексиканското правителство.
През май Педро Инсунза Нориега беше обвинен от Съединените щати в разпространение на големи количества фентанил, кокаин и хероин в страната. Той беше задържан в северозападния щат Синалоа в Мексико.
Este miércoles 31 de diciembre, personal de las Fuerzas Especiales de la Marina, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y @FGR, fue capturado Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El… pic.twitter.com/B1gCHd5SiK— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) January 1, 2026
„Картелът „Синалоа“ е сложна, опасна терористична организация и разбиването ѝ изисква новаторски, мощен правен отговор. Дните им на вреди срещу американския народ без последствия са свършили. Ще търсим доживотен затвор за тези терористи“, каза прокурор Пам Бонди.
След завръщането си в Белия дом миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да предприеме мерки срещу трафика на наркотици. Администрацията му е извършила удари по предполагаеми кораби за превоз на дрога в Тихия океан и Карибите, убивайки над 100 души.
Тръмп поиска Мексико да увеличи усилията си за борба с трафика на наркотици, заплашвайки с мита върху износа. Синът на Нориега - Педро Коронел, който беше обвинен заедно с баща си, беше убит от мексикански военни по време на операция срещу наркотрафика миналия месец, писа БГНЕС.