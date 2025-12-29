25-годишен шофьор блъсна патрулка и полицай след опит да избяга от проверка в Горна Оряховица, съобщиха от полицията. Младият мъж е шофирал рисково на 28 декември.

Водачът не е изпълнил полицейското разпореждане и е продължил движението си, качил се върху тротоараи ударил полицейския автомобил и единия полицейски служител.

След като е бил принуден да преустанови движението си е напуснал местопроизшествието. Установен е минути по-късно в жилището си.

Не е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Водачът на полицейския автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, пробите са отрицателни.

25-годишният мъж е задържан и по случая се води разследване, писа dariknews.bg.