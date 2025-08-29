С андански се превърна в арена на истински бойно поле! Десетки въоръжени с тояги мъже си устроиха жесток кървав въргал на улица „Зарово“. Кръв, писъци и хаос – това видяха ужасените жители на иначе тихия квартал.

Според очевидци, разправията избухнала заради навес, а секунди по-късно прераснала в масово меле. Ударите валели без милост, а дървените колове свистели из въздуха като оръжие на война.

Един от пребитите е откаран по спешност в „Пирогов“ – лекарите се борят за живота му! Други няколко души са с по-леки травми, но ужаса от преживяното остава.

Полицията пристигнала буквално минути след избухването на въргала и едва успяла да удържи разярените нападатели. Трима мъже са задържани, но напрежението в града остава високо, а местните се страхуват от нова разправа.