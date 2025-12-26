К ървава атака разтърси Япония!

38-годишен мъж бе арестуван днес, след като намушка с нож осем души и рани още седем с вещество, за което се смята, че е белина.

Той е вилнял във фабрика за производство на гума в централната част на Япония, съобщиха официални представители, цитирани от АП.

Намушканите са отведени в болница, като петима от тях са в тежко състояние.Полицията на префектура Шидзуока съобщи, че нападателят е бил арестуван за предполагаем опит за убийство, но не даде повече подробности.

Още седем души са били ранени от белина, хвърлена по тях по време на нападението, съобщи противопожарната служба.

Други подробности към момента не са известни.

Източник: БТА