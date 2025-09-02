К ървава баня в хотел потресе обществеността. 35-годишен нападател с нож успя да наръга четирима от гостите на хотел, преди полицията да открие огън.

Трагедията се разигра във френския град Марсилия и по първоначална информация убиецът е тунизийски гражданин, който е живял в хотелската сграда над ресторанта.

Шокиращи кадри, заснети след нападението с нож, показват как извършителят се изправя срещу въоръжени полицаи, които са били в цивилни дрехи.

Най-малко четирима служители на реда обграждат мъжа, докато му заповядват да се предаде.

Мъжът с нож, който все още изглежда сякаш държи оръжие в ръка, се движи хаотично пред ресторант за бързо хранене, докато ченгетата се приближават.

След това той прави скок напред към настъпващите офицери, докато отекват множество изстрели.

След това нападателят е бил видян на земята, докато полицаите са се грижили за жертвите на нападението му.

На всички им е оказана спешна помощ на място, като няма съобщения за починали, потвърди френската полиция. Според други източници, обаче, жертвите са петима и са починали.

Екипите на спешна помощ, които са се грижили за простреляния нападател, са съобщили, че той се е борил за живота си, но според полицейски източници вече е починал.

Полицията смята, че той е тунизийски гражданин, роден през 1990 г.

Твърди се, че той е извършил извратеното нападение, след като е бил изгонен от апартамента, защото не е плащал наем.

Въоръжен с това, което очевидец описва като „два големи касапски ножа“, той отишъл в старата си стая и намушкал човека, който се бил нанесъл, съобщи прокурорът на Марсилия Никола Бесоне.

След това мъжът с нож слязъл долу и намушкал управителя на хотела „веднъж или повече пъти“, обясни Бесоне на брифинг за пресата.

Той избягал на улицата, преди да намушка сина на управителя в гърба.

Бесоне добави: „Той продължи пътуването си, като отиде до близък снек-бар и там се опита да намушка управителя.“

Твърди се, че смели клиенти са отблъснали нападателя, докато той е бягал към ъгъла на Cours Belsunce, където е бил посрещнат от полицията.

След като беше прострелян, полицията отцепи улицата и постави криминалистична палатка пред ресторанта.

Що се отнася до мотива, той е произнесъл няколко думи и в момента проверява дали е казал „Аллаху  Акбар“.

Френският министър на вътрешните работи  Бруно Ретаило  ще посети местопрестъплението по-късно във вторник.

