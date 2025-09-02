К ървава баня в хотел потресе обществеността. 35-годишен нападател с нож успя да наръга четирима от гостите на хотел, преди полицията да открие огън.
Трагедията се разигра във френския град Марсилия и по първоначална информация убиецът е тунизийски гражданин, който е живял в хотелската сграда над ресторанта.
Man shot dead by French police after stabbing at Marseille hotel https://t.co/ucuzfJCTPz— BBC News (World) (@BBCWorld) September 2, 2025
Шокиращи кадри, заснети след нападението с нож, показват как извършителят се изправя срещу въоръжени полицаи, които са били в цивилни дрехи.
Най-малко четирима служители на реда обграждат мъжа, докато му заповядват да се предаде.
🔴 ALERTE INFO | Un jeune a été ABATTU par la police après avoir poignardé GRAVMENT plusieurs personnes dans un hôtel.— COMPACT (@CompactMediaFR) September 2, 2025
🔪L’individu déambulait dans la rue avec une barre de fer et deux couteaux.pic.twitter.com/ueUBRy4XS6
Мъжът с нож, който все още изглежда сякаш държи оръжие в ръка, се движи хаотично пред ресторант за бързо хранене, докато ченгетата се приближават.
След това той прави скок напред към настъпващите офицери, докато отекват множество изстрели.
🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Déroulement de l’ATTAQUE AU COUTEAU à Marseille :— Bastion (@BastionMediaFR) September 2, 2025
Abdelkader D., Tunisien de 35 ans, CONNU DE LA JUSTICE et décrit comme « dangereux », logeait dans un hôtel du quartier. Il avait été EXPULSÉ pour loyers impayés.
Aujourd’hui, il est revenu sur les… pic.twitter.com/yznAICzMVn
След това нападателят е бил видян на земята, докато полицаите са се грижили за жертвите на нападението му.
WOW— Michael Nolan (@Michael87849394) September 2, 2025
Moment knifeman is gunned down by cops 'after stabbing four people in hotel' https://t.co/clFhyw44bq
На всички им е оказана спешна помощ на място, като няма съобщения за починали, потвърди френската полиция. Според други източници, обаче, жертвите са петима и са починали.
Toutes mes pensées vont aux victimes de ce criminel abattu par la @PoliceNationale à #Marseille.— Hervé Moreau (@hervemoreau_) September 2, 2025
Expulsé de son hôtel puisqu’il n’acquittait plus son loyer, tunisien en situation régulière, il s’est lancé dans un périple meurtrier à coups de couteau.
Cinq personnes ont été… pic.twitter.com/sqyXlzHKvO
Екипите на спешна помощ, които са се грижили за простреляния нападател, са съобщили, че той се е борил за живота си, но според полицейски източници вече е починал.
Полицията смята, че той е тунизийски гражданин, роден през 1990 г.
Твърди се, че той е извършил извратеното нападение, след като е бил изгонен от апартамента, защото не е плащал наем.
Въоръжен с това, което очевидец описва като „два големи касапски ножа“, той отишъл в старата си стая и намушкал човека, който се бил нанесъл, съобщи прокурорът на Марсилия Никола Бесоне.
ALERTE INFO : Un homme a été abattu par la police après avoir poignardé plusieurs personnes dans un hôtel à Marseille : l’une d’elles est en urgence absolue. Il déambulait dans la rue avec une barre de fer et deux couteaux. pic.twitter.com/qgjeQqbvMW— L'Expert (@expert41173) September 2, 2025
След това мъжът с нож слязъл долу и намушкал управителя на хотела „веднъж или повече пъти“, обясни Бесоне на брифинг за пресата.
Той избягал на улицата, преди да намушка сина на управителя в гърба.
Бесоне добави: „Той продължи пътуването си, като отиде до близък снек-бар и там се опита да намушка управителя.“
Твърди се, че смели клиенти са отблъснали нападателя, докато той е бягал към ъгъла на Cours Belsunce, където е бил посрещнат от полицията.
След като беше прострелян, полицията отцепи улицата и постави криминалистична палатка пред ресторанта.
Що се отнася до мотива, той е произнесъл няколко думи и в момента проверява дали е казал „Аллаху Акбар“.
Френският министър на вътрешните работи Бруно Ретаило ще посети местопрестъплението по-късно във вторник.
🔴 Attaque au couteau : le Procureur de Marseille s’exprime— LCI (@LCI) September 2, 2025
🗣️ "S'agissant du mobile, il a proféré un certain nombre de paroles et nous sommes en cours de vérification pour apprécier s'il a prononcé ou non 'Allahou akbar'." pic.twitter.com/pjBE60cNQk
*Източник: ВВС, LCI, The Sun, L'Expert