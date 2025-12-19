А рестът на краля на кокаина Сретен Йосич е продължил точно 5 минути. Това разкри в ексклузивно интервю за Телеграфно подкастът легендата в бойното самбо и треньор на баретите от СОБТ Стоян Саладинов.

Йоца Амстердама беше закопчан в България през 2002 г. Той се е укривал доста време с фалшиви документи и фалшива самоличност.

Тренировката

Баретите от СОБТ били на занятие във въпросния ден. „Вдигнаха ни под тревога. Отиваме на малък инструктаж. При нас всичко става много бързо. И започнаха да ни разказват колко е страшен Сретен Йосич, какъв убиец е. А ние сме на обучение. Оказа се, че акцията е истинска“, разказа Саладинов, който е познат и като Барета N13. Освен, че това е номера му в спрецотряда, това е и рождената му дата, което той смята, че му носи късмет.

„Вдигаме се всички, отиваме да го задържаме. Колкото повече ми говорят, че е страшен, толкова по не ме е страх. Какъв Сретан бе? Казах на момчетата да отидем да видим тая мишка“, описва легендата. На въпроса Йосич оказал ли е съпротива, Саладинов отсича: „Не, как ще оказа съпротива? Окажа ли съпротива, е мъртъв. Няма такъв жив останал, който ни е оказал съпротива”. Треньорът е раняван два пъти много тежко, като единия е при престрелката в Белите брези.

Смъртта

Местонахождението на къщата, в която е задържан Сретен Йосич, се пази в строга тайна. Отвън обаче имало огромно куче вълча порода, за да пази. „Животните знаеш, че усещат кога идва смъртта, кога идва опасното. Винаги при слизане първо кучетата залайват. А целта е да не стане това и да не ни усети. Това огромно куче вълча порода се прибра в къщичката си и не излезе оттам. Усети, че идваме“, спомни си легендата. По време на ареста, Йоца освен, че не оказал съпротива, но и не мръднал. „Задържането на човек става е за 3-5 минути. Самият физически контакт е само минута. Не мръдна, бе човек, не мръдна“ , допълни Саладинов.

Генералите

Знае се, че българските специални служби са получили няколко оперативни сигнала, че Йоца се готви да отмъсти на Бойко Борисов, който по време на ареста му е главен секретар на МВР. Оттогава и самия лидер на ГЕРБ ходи с охрана. На въпрос отминала ли е опасността за него от страна на Йосич, Саладинов е категоричен: „Не е безопасно“. „Не се срамувам от нищо, не се занимавам с политика, но до днес се гордея, че съм обучил и генерали и министри. Бойко Борисов беше много добър каратист, аз съм го тренирал. Много се обичаме. Това е единствено човек, който ми вика „Братиньо“, допълни треньорът по бойно самбо. Сред учениците му е и шефът на НСО ген. Емил Тонев, както и много други.

Мутри

Златко Баретата, братя Галеви също са били обучавани от Саладинов докато работи в СОБТ. Те били изпълнителни, но след това при „промяна на реда и системата“ тръгват по друг път. На въпроса дали днес, ако получи заповед би ги арестувал, шампионът отговаря „това е като да задържиш детето, което си учил“, но би го направил. Защото най-важно е особено младите да взимат пример от хора с чест и достойнство, морал и честност, а не от мутри, категоричен е медалистът и инструктор на баретите.

Всички подробности в разтърсващото му интервю гледайте в канала ни в youtube Телеграфно подкастът.

Виктория Пенкова