О хранител на паркинг в Бургас е наръгал с нож друг мъж (33 г.), след спор за нежелано заснемане с мобилен телефон, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Инцидентът е станал около 17:30 часа вчера в района на паркинга пред хотел "Парк" в Морската градина. Там е възникнал спор между 52-годишния охранител и мъж от София, който го снимал с мобилен телефон. Заради нежеланото заснемане, охранителят нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишния софиянец.

Пострадалият не е получил сериозни наранявания, предаде БТА. Охранителят е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на прокуратурата.