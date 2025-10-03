Е фективна присъда "лишаване от свобода" за общо 16 години и половина при първоначален „строг” режим на изтърпяване постанови състав на Окръжен съд Хасково за 36-годишния Валентин Шарланов, съобщиха от пресцентъра на съда.

Педофилът е признат за виновен, по обвинение, че в периода от декември 2023 г. до 13 януари 2024 г. в Димитровград и в Добринище, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез използване на положение на надзор, е извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на дете, ненавършило 14-годишна възраст, което не е разбирало свойството и значението на извършеното, съобщи БТА.

Присъдата му е и за блудствени действия, извършени на 24 декември 2023 г. с друго ненавършило 14-годишна възраст дете. Призната е и вината му, че в същия ден при условията на продължавано престъпление той е създал порнографски материали с мобилен телефон – снимка и видеоклип, в които заснел лице, ненавършило 18-годишна възраст.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Апелативен съд - Пловдив.