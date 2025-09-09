М ладок, маскиран като Зоро, подлуди бургаските ченгета, след като бе обявен за издирване за серия от палежи, предаде Флагман.бг.

Около 8 часа в понеделник първо пламнали боклукчийски кофи на ул."Цар Симеон I" №78. Минута-две след това остър задушлив дим се понесъл и по перпендикулярната улица - "Хан Аспарух" - пред административната сграда на Областната дирекция по безопасност на храните (БАБХ). И там лумнал казан за смет.

Малко по-нагоре по същата улица бил запален трети, но вече пожарът е бил изнесен извън кофата. Било е въпрос на минути огънят да обхване сухите храсти и изпопадали листа от дърветата, защото горяла само хартия и картон.

Източник на медията твърди, че в Дежурната на Община Бургас, където са съсредоточени огромен брой монитори на градските видео камери, буквално е настанала извънредна ситуация. Не по-малка е била паниката в жилищните блокове и по двете улици, които се намират в самото сърце на града.

За много кратко време в Първо РУ на ОДМВР-Бургас са сформирали екип от криминалисти, които да проследят движението на евентуалния подпалвач в този район. Той е бил идентифициран, след като са изгледани огромен брой кадри - на различни сектори от централната градска част и кварталите. Успели да идентифицират серийният подпалвач.

От полицията били учудени, най-вече от маската, която захлупеният с качулка младеж, използвал.

Около 15 часа той е намерен в дома му в кв. Кумлука. Отведен е на събеседване в участъка. Установено е, че именно това е човекът, който серийно пали боклукчийските кофи в центъра на града.

Мотивите му: Възбуждал се от дима, който произвеждали горящите предмети в контейнерите, както и миризмата на горяща хартия.

За съжаление, той няма как да бъде спрян и вероятно ще причини още подобни пожари, защото не е добре психически, освидетелстван е, лекуван е в психодиспансера, но не желае да си взима постоянно предписаните му лекарства.

Живущи от кооперацията на ул. "Цар Симеон I" №78 алармираха на дежурния телефон на медията, че пред домовете им гледката е била страховита. Миризмата на бакелит дълго се разнасяла из района.