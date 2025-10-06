М ъж на 54 години бе осъден от разширен състав на Окръжен съд – Стара Загора на доживотен затвор за извършено умишлено убийство. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Разширен съдебен състав на Окръжен съд - Стара Загора, състоящ се от двама съдии и трима съдебни заседатели, постанови първоинстанционна присъда, с която призна подсъдимия К. Г., на 54 години, за виновен в това, че на 7 юни 2024 г. в местността Бойчо бунар, в землището на Стара Загора, умишлено умъртвил 38-годишен мъж, като деянието е извършено с особена жестокост, и го осъди на доживотен затвор, посочват от пресцентъра.

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание. Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив, съобщават още от Окръжен съд – Стара Загора.

От Окръжна прокуратура - Стара Загора съобщиха, че през 1996 г. К.Г. е бил осъден за извършено убийство на 19 години лишаване от свобода, като след изтърпяване на наказанието си е бил освободен от затвора.

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем К.Г. на 8 юни 2024 г. Сигнал, че в двора на къща във вилната зона двама мъже се бият, е подаден към спешния телефон 112 на 7 юни 2024 г. около 19:40 часа. На място са пристигнали полицаи, както и медицински екипи, които установили, че единият от двамата мъже - М.Г., е починал, като по главата му е имало следи от удари с твърд предмет - тухла и дървена вила.

*Източник: БТА