З адържаха деветокласникът гърмял в училище в Хасково, съобщиха от Областната Дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково, предаде БТА.

Проверката е показала, че изстрелът е произведен с газов пистолет през прозореца във въздуха по време на междучасие в спортното училище „Стефан Караджа“.

УЖАС И БЕЗУМИЕ: Ученик стреля с пистолет по време на междучасие!

Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед във вторник към телефон 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура - Хасково.

Директорът на училището Силвия Тенчева каза за БТА, че е разбрала за изстрела след третия час от деветокласничка. „Ученичката дойде и ми каза, че съответният ученик, когото назова по име, е с пистолет. Заведох го при охраната, която го обискира и на дъното на раницата му намери оръжието", каза тя. Директорът каза, че именно тя е подала сигнала към спешния телефон. Разпитани са свидетелите и оръжието е прибрано от полицията с протокол.

Силвия Тенчева подчерта, че в училището досега не е имало практика учениците да бъдат обискирани на влизане. Тя вече е разговаряла с майката на момчето, което тренира футбол в спортното училище. Жената не е дала отговор дали знае за произхода на оръжието и дали синът ѝ има някакъв документ за него. Директорът каза, че ученикът е от многодетно семейство, за което се грижи само майката.

Като фрапиращ момент обаче тя посочи, че в крайна сметка майката дошла в училището да иска пистолета на сина си.

В спортното училище предстои събрание на педагогическия съвет, на който ще случаят ще бъде разгледан и ще се вземе решение дали ученикът ще бъде изключен. Директорът е подала докладна и към Регионалното управление на образованието в града.