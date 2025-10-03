П о разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването на предполагаемо насилие над дете в детска градина в Каблешково, община Поморие, е прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Това съобщиха от държавното обвинение. Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Гаранции

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховната касационна прокуратура.

Сигнал

Преди дни стана ясно, че от началото на годината се води разследване по сигнал на родители, че 4-годишното им момиченце е било тормозено и насилвано, в това число и сексуално, от учителка в детска градина „Радост“ в Каблешково.

Семейството е извадило и медицинско свидетелство, което потвърждава нараняванията по момиченцето. В сряда районният прокурор на Бургас Мария Маркова съобщи, че няма събрани доказателства за сексуално насилие над детето в детската градина. Това сочи заключението на съдебномедицинската експертиза. Разпитани са множество свидетели, включително персонал на градината и родители на други деца. Назначена е и съдебнопсихиатрична експертиза, която ще прецени способността на детето да възприема и възпроизвежда факти и обстоятелства, свързани със случая. Прокуратурата е в готовност да назначи и повтори съдебномедицинската експертиза, включително в друг съдебен район, ако се появят нови медицински данни.

Мерки

Предложени са всякакви мерки, които касаят подкрепа на семейството и в частност на детето, заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев в отговор на депутатско питане относно информация за насилие над дете в детска градина в Каблешково. „Случаят се наблюдава от екипите на Агенция „Социално подпомагане“ и Държавна агенция за закрила на детето“, увери Кръстев. По думите му реакция от страна на агенциите към социалното министерство е имало веднага след подаване на сигнала. „Свикани са на два пъти координационни механизми с участие на всички отговорни институции“, обясни той.