О кръжният съд в Благоевград осъди на 12 години „лишаване от свобода“ 40-годишен мъж, след като го призна за виновен в изнасилване.
В съобщение на съда се посочва, че престъпното деяние е извършено чрез употреба на сила и заплашване, на 17 декември 2023 г., около 2:00 часа, в къща в град Петрич. Момичето , дъщеря на извършителя, не е било навършило 14 години.
Наказанието, което Окръжен съд-Благоевград е определил, е 12 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване.
Източник: БТА