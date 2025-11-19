П отресаващ случай от Пловдивско.

Мъж от село Чешнегирово получи присъда три години условно с 48 месеца изпитателен срок за блудство със 7-годишно момиче.

Педофилът вече е прекарал 7 месеца в ареста, след което излязъл на свобода, съобщи "24 часа".

Според разследването срещу сексуалните отношения осъденият давал пари на детето, а то ги носело на майка си, за да си купува алкохол.

Момичето живеело с родителите си в селото, но през март било изведено заради агресията, която майка му проявявала над малката си дъщеря. Всичко се случва в Чешнегирово, като е установено, че мъжът се познавал със семейството на детето. Имал къща на два етажа, където момичето го посещавало всекидневно. Понякога срещите им били няколко за един ден, друг път то нощувало при мъжа.

Първият път, когато двамата осъществили полов акт, бил през 2020 г. Тогава момичето било на 7 г. Отношенията им продължили 4 години. Районният съд в Асеновград посочва, че това станало без заплахи и насилие - детето се съгласило, понеже му трябвали пари, а мъжът му дал. След това обаче сексът между тях станал редовен. Случвал се почти всекидневно, а понякога и по два пъти на ден, като мъжът никога не ползвал предпазни средства. В един момент малолетното момиче дори живеело в дома на осъдения, който през цялото време бил наясно с възрастта му.

Източник: NOVA