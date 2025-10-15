О кръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняеми 48 - годишен служител на „Пътна полиция” и 49 - годишна жена, като негов помагач в престъпна схема с регистрация на коли, разбита при операция на „Национална полиция” и „Вътрешна сигурност” на МВР вчера (15 октомври).

На служителя на „Пътна полиция” Божидар Димитров е повдигнато обвинение за искане и приемане на подкуп.

Елена Писачева е обвинена в това, че от 29.10.2024 г. до 13.10.2025 г., на територията на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Хасково, подпомагала Димитров да вземе подкуп, за да извърши или да не извърши действия по служба, нарушавайки служебните си задължения, предаде БНТ.

Установено е, че задълженията на Димитров включвали извършването на проверка за съответствие на номерата на двигател, рама и година на производство на автомобили с посочените в документите. Той трябвало да следи и за неизправности на колите при преминаване на техническия преглед. Установено е, че той системно нарушавал тези задължения или извършвал проверките формално. В тези действия му помагала Писачева, която осъществявала контакт със собствениците на автомобили с неизправности или нередовни документи. Жената работи в помещение, близо до пътната служба и предлага услуги за попълване на документи за регистрация.

Според събраните до момента доказателства, тя определяла цена на услугата за регистрация на автомобили с неизправности или нередовни документи, в която се включвал и подкуп в пари за служителя на КАТ.

Обвиняемите са задържани за 72 часа. По досъдебното производство се извършват действия по разследването, казаха още от прокуратурата.