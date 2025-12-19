С ДВР проведе акция срещу разпространението на фалшиви еврови банкноти късно снощи.

Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов в социалните мрежи.

„В рамките на операцията са иззети неистински банкноти на стойност над 10 000 евро.

Служители на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР реализираха специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с производството и разпространението на фалшиви еврови банкноти – приоритетно направление в работата на дирекцията.

Действията са предприети след получена оперативна информация за подготвяна сделка с неистински банкноти с номинал 100 евро и значителна обща стойност“, сподели той.

Полицейските екипи задържаха трима мъже на 37, 49 и 55 години, известни на МВР.

Към момента няма данни фалшивите пари да са били пласирани на територията на страната.

„Предстои назначаването на експертизи за установяване качеството на фалшификатите, както и извършването на допълнителни процесуално-следствени действия“, посочи още Митов и призова гражданите да използват само лицензирани обменни бюра.