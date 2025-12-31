К оледният дух в Бургас бе помрачен от зверски инцидент на втория ден от празниците. 22-годишна бургазлийка е била пребита, ограбена и изнасилена в района на автогара "Запад" около 17 часа, когато мракът вече пада над града.

Жертвата се разхождала близо до магазин „Лидъл“ и надлез „Владимир Павлов“, когато непознат мъж я заговорил, след което започнал да я налага с юмруци, докато я обезоръжи. След това извършил сексуалното посегателство и й отнел телефона и парите.

Нападението е заснето от камерите за видеонаблюдение, което позволило на полицаите от Второ РУ-Бургас да действат бързо. Цял екип криминалисти прегледал записите още същата нощ, а извършителят – 37-годишен бургазлия от кв. Кумлука с богато криминално досие – е установен и задържан.

Празничният ужас напомня за важността на бдителността и бързата реакция на полицията в опасни ситуации.