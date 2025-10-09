С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен мъж, заканил се с убийство на майка си и на жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство и им нанесъл телесни повреди, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на на 7 октомври в къща в София, обвиняемият Е.Ц. се заканил с убийство на майка си, като й казал: „Ще ти направя дупка в главата! Ще те убия!“ и й притиснал и усукал дясната ръка. С тези си действия Е.Ц. причинил лека телесна повреда на жената.

Обвиняемият се заканил с убийство и на жената, с която има 2 деца и живее във фактическо съпружеско съжителство, като й крещял: „Аз ще те наръгам! Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“. След това Е.Ц. удрял жената в рамото и причинил лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвиждат наказания „лишаване от свобода“.

Е.Ц. е извършил деянията докато е в изпитателен срок на предходно осъждане. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, предаде БГНЕС.