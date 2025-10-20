Б ащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор - Явор Нотев, се "хванаха за гушите" в ефир. Двамата си размениха остри реплики в сутрешния блок на обществената телевизия.

"Вижте, аз съм съвсем осъзнат, съвсем с ясното съзнание, че мога да съсипя делото с това, което правя. Но това дело не е най-важното. Най-важното е оттук нататък системата да започне да работи по различни начини и да спасиме други деца и други хора, защото досега тази система не функционира.

Това е една хранителна верига, оценявана между 150 милиона и 1,1 млрд., хранеща се от обезщетенията на убитите и пострадалите по пътищата. В нея са адвокати, вещи лица, прокурори, съдии.

Искам само да ви кажа едно. Оказва се, че има един властелин на целия този процес и скрит съдия, който е професор Карапетков. Той сам казва, че по всички дела, които са ключови, той е вещо лице, той е толкова морален и честен, че само него викат.

Дали е нормално съдиите да бъдат избирани на случаен принцип, прокурорите да бъдат избирани на случаен принцип, а вещите лица - не. А всъщност това са експертни дела. Това не са дела, които се решават от правото. Тези дела се решават от експертизите. Съдиите не познават закона, не познават детайлите. Това са много фини дела. Това са буквално часовникови механизми, в които всяко едно колелце е от значение", каза Николай Попов.

"Става дума за баща, който е изгубил детето си. На първо място. Обективност от неговите думи, неговите мисли, аз, позволете ми да кажа, че не очаквам. Мъката не е отшумяла. Тя никога няма да отшуми. Съвсем ясна е тази позиция.

Аз съм адвокат на обвинения в извършване на престъпление по транспорта и сега подсъдим водач на товарния автомобил, който от датата на самото произшествие се намира в затвора в Плевен. Той не е излязъл оттам.

Не е получил опрощение за своята постъпка. Предстои произнасянето на съда. В рамките на процеса, който се гледа, са на лице участниц,и такива каквито законът предвижда. Има прокурор, двама прокурора се явяват по това дело едновременно, има назначено вещо лице", посочи Явор Нотев.

Николай Попов: "Аз пък не очаквам обективност от адвоката на обвиняемия. С този човек сдружение правите ли - господин Карапетков?"

Явор Нотев: "Документът означава, че аз съм фен на ЦСКА."

Николай Попов: "Не, не означава, че сте фен на ЦСКА. Означава, че се сдружавате и това е юридическо лице по смисъла на закона и вътре вие сте се подписал. Учредител заедно с Карапетков, даже сте се подписали заедно. Получавали ли сте от застрахователи суми, докато сте бил председател на Народното събрание , за да лобирате за техните интерес?. Ето тук това са фактури, договори, публични информации.?"

Явор Нотев: "Не, не съм получавал суми. Адвокатите работиме за пари и получаваме ... издаваме съответните фактури. Това означава, че сме с легализирани доходи."

Защитникът на обвиняемия обвини бащата на Сияна, че е "невеж в материята".

"Невежа сте в материята и това го казвам най-отговорно."

Бащата на Сияна обаче се съмнява в решаващата автотехническа експертиза. Според него вещото лице по делото е свързано с адвокат Нотев.

Явор Нотев: "Дали съм учредител на фен клуб на ЦСКА? Това е самата истина. Но какъв извод се прави от това? Извинете. Дали съм бил народен представител в продължение на 12 години? Да, разбира се. От 2009 до 2022 година. Вижте, няма забрана на народните представители да упражняват тази дейност срещу хонорари. Това е разписано..."

На въпрос защо сега се включва по делото за смъртта на Сияна, адвокат Нотев заяви:

"Аз не съм адвокатът, който следи пътно-транспортните произшествия и избира кога да влезе и кой да бъде неговия клиент. Потърсиха ме. Започнах с пълното съзнание, че този човек има нужда от правна защита, защото срещу него беше настръхнало цялото общество. За него, включително с аргументи, които видях, още на първи прочит на материалите, не беше защитен този човек.

Той има право на защита. Не беше защитен, защото цялото общество беше настръхнало. Аз съм адвокат, известен с работата си в тази област. Извинете, аз не съм адвокат на пострадалите, за разлика от хора, които наистина се хранят от обезщетенията, платени за загинали хора. Аз защитавам водачите и тук намерих едно професионално предизвикателство.

Виждам един човек, който остава без защита, годна защита и усетих, почувствах, както в много други случаи, в които съм участвал, че бих могъл да му бъда полезен. Бих могъл да бъда полезен и на обществото, както съм бил и по време на участието си в работата над парламента."

Николай Попов обясни, че има съмнения за натиск по отношение на резултатите от експертизата.

Явор Нотев: "Кажете имена."

Николай Попов: "Христо Узунов. Доцент Христо Узунов. Има ли конфликт с проф. Карапетков? Има конфликт за това, че сте му оказвали натиск чрез проф. Карапетков да даде грешна експертиза по делото на Красимир Катев, бивш финансов министр, който според експертиза на Карапетков е бил оправдан и след това според експертиза на Христо Узунов е осъден. И след това ВКС, наказанието му е условно, което му е наложено."

"Всичко е лично", призна адвокат Нотев.

"Това е опит Узунов да направи научна кариера, при положение, че първият му научен ръководител е професор Каракантов."

"Аз не мога да приема едно твърдение, че вещите лица решават съдбите на хората и че те решават казусите по транспортни престъпления. Това са правни казуси, решават се в съда, компетентни са, произнасят се прокурори и съдии по тези казуси", посочи защитникът на обвиняемия.

*Източник: БНТ