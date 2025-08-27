М ладоженец на 23-годишна възраст е починал, след като е бил прострелян при безразборна стрелба по време на сватба в село Турпчу в източния турски окръг Гиресун, съобщава в. „Биргюн“.

По информация на „Биргюн“ инцидентът е станал вчера в края на празненството, когато гостите са изпращали двамата младоженци към дома им. На място веднага е изпратена линейка, която е откарала младия мъж в болница, но на сутринта той е починал от раните си, предаде БТА.

Във връзка със случая е арестувана доведената сестра на булката, която е заподозряна в откриване на безразборна стрелба по време на сватбата, съобщават от турската полиция, като подчертават, че в дома на жената са открити два пистолета, за които тя няма разрешително.

Според предвижданите изменения в закона, които турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч обяви наскоро, стрелбата във въздуха за забавление по време на сватби и други тържества ще бъде включена в обхвата на престъплението "стрелба в жилищна зона", което ще бъде наказвано с лишаване от свобода за период от една до пет години.