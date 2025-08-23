С трашен екшън се разигра в центъра на морския курорт Лозенец, който в момента е препълнен с туристи. Заловен бе бус с мигранти, а шофьорът е успял да избяга, в момента го издирват, предаде "Флагман" (ВИДЕО ГЛЕДАЙТЕ ТУК).

Все още не е ясно как превозното средство се е озовало там, тъй като маршрутът на каналджиите не минава през населените места, които са извън главния път.

Според порвоначалната информация е имало гонка, а за да може да избяга и да се слее с потока от хора, шофьорът е влязъл в курорта.

„Микробусът спря, от него излезе мъж, който избяга в неизвестна посока. Двама полицаи тръгнаха след него, но не знам дали успяха да го заловят. В момента, в който други граничари отвориха вратите на микробуса, двама мигранти се строполиха на земята. Бяха изкарани общо 25 човека – млади мъже. Полуживи. Всички те са проснати на земята, едва дишат. Задушили са се в превозното средство. Очаква се линейка“, разказа очевидец.

Граничари, които от години са на терен и са ангажирани да залавят мигранти, твърдят, че това им е редовният номер на нелегалните чужденци. Те се правели на припаднали, за да може да получат медицинска помощ, а след това да бъдат прибрани в център за настаняване на бежанци.

По информация на NOVA при екшъна в Лозенец всичко започнало на улица "Странджа", където гранична полиция опитала да спре бус с русенска регистрация, който се движел прекалено бавно и изглеждал подозрително. В този момент шофьорът натиснал газта из улиците на населеното място. Задържаните са от афганистански произход.