Д ържавният комитет за национална сигурност (ДКНС) на Киргизстан съобщи за задържането за корупция на съдия от градския съд в Ош с инициали С. Р. Ш. и сътрудник на градската прокуратура с инициали И. С. К., като сътрудникът на прокуратурата е играл ролята на посредник, предаде националната новинарска агенция КАБАР.

Към ДКНС се е обърнал гражданин, който е подал сигнал, че С. Р. Ш и И. С. К. в сговор са искали подкуп в размер на 4000 долара за положително решение по наказателно дело, с което е бил натоварен съдията.

Сътрудникът на прокуратурата е бил задържан със своя дял от паричните средства, получени като подкуп от подалия сигнал гражданин.

По време на задържането си съдията от Градския съд в Ош С. Р. Ш. се е опитал да се скрие в апартамента си, където в тоалетната изгаря част от средствата, получени по-рано като подкуп. По случая е назначена съдебно-химическа и съдебно-технико-криминална експертиза, чиито резултати потвърждават, че намерените обгорени останки са от доларови банкноти.

Съветът на съдиите на Киргизстан издаде съгласие да привлече към наказателна отговорност на съдия С. Р. Ш.

В резултат на проведените следствени действия срещу С. Р. Ш. и на И. С. К е повдигнато обвинение по чл. 343, ал. 1 от НК (получаване на подкуп) и е избрана мярка за неотклонение под формата на задържане под стража до края на следствените дейности.

*Източник: БТА