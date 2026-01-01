С лед Куртово Конаре, още едно село в Пловдивска област е посрещнало Нова година на тъмно. Жителите на село Устина, община „Родопи“, са останали без електрозахранване в празничната нощ, а напрежението ескалира до неприятен инцидент с кметицата на населеното място, писа trafficnews.bg.

Ренгинар Мустафова разказа пред медията, че при първото спиране на тока е успяла да се свърже с електроразпределителното дружество ЕВН. След това обаче, въпреки повече от 50 опита за контакт, телефонът за сигнали не е позволявал свързване.

Кметицата е прекарала новогодишната нощ навън, дежурейки около трафопостовете в селото в опит да съдейства за по-бързото възстановяване на електрозахранването. По думите ѝ институциите не са поели адекватна отговорност за ситуацията, въпреки че от ЕВН са били наясно с очакваното по-високо потребление на електроенергия по празниците.

„Знаят, че по празници има завишена консумация, но не са предприели нужните мерки, за да се осигури нормално електрозахранване на хората“, коментира Мустафова.

Електричеството в Устина е било възстановено около 1:30 ч. през нощта, след което кметицата се е прибрала да си почине. Сутринта обаче я е очаквала неприятна изненада – автомобилът ѝ е бил с нарязани гуми.

По думите ѝ най-вероятно недоволството на хората е било насочено към нея, въпреки че не носи пряка вина за аварията. Мустафова е подала сигнал на телефон 112 и очаква органите на реда да пристигнат, за да констатират нанесените щети.

„Цяла нощ бях навън с екипите, обикалях около трафопостовете и се прибрах едва след като токът беше пуснат“, допълни кметицата.

От ЕВН обясниха, че са взети мерки, като са осигурени допълнителни аварийни екипи, които са дежурили през цялата празнична нощ и са реагирали на всички подадени сигнали. „Веднага след възникване на аварията нашите екипи са реагирали и са възстановили захранването в най-кратки срокове“, посочиха от дружеството.