С трашна трагедия в Южна Турция.

Четирима души загинаха, а 14 са ранени при катастрофа на микробус в окръг Мерсин, съобщиха турските медии.

Състоянието на четирима от пострадалите е тежко.

Инцидентът е станал в района на град Ердемли около 6:30 ч. сутринта. Микробусът е превозвал земеделски работници, които отивали да берат домати.

29-годишен шофьор е загубил контрол над управлението при завой, в резултат на което превозното средство се е преобърнало от десет метра височина.

След сигнали от местни жители на мястото са били изпратени екипи за спешна помощ, включително медицински персонал, пожарникари и жандармерия.

Всички пострадали са откарани в болница.

Източник: БТА