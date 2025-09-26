14-годишната Палома Арейано от Мексико е издъхнала след получени усложнения по време на операция по уголемяване на бюста, съобщи нейният баща Карлос Арейано.

В публикация в социалните мрежи мъжът разказа, че дъщеря му починала на 20 септември, а в смъртния акт от болницата записали, че смъртта ѝ се дължи на заболяване, което според него е опит да се прикрие истината.

По думите му тийнейджърката е влязла в операционната на 12 септември без неговото знание, но със съгласието на майка ѝ. По тази причина мъжът вече е завел дело срещу лекаря, извършил интервенцията.

„Искам всички отговорни да бъдат разследвани: лекарят, майката, болницата, нейните администратори и всички, които са замесени в случая“, настоява бащата.

Местни медии отбелязват, че Палома е починала на 20 септември в клиниката „Санта Мария“ в щата Дуранго и че родителите ѝ първоначално са подписали смъртния акт, в който е посочено „заболяване“ и причините „мозъчен оток и хипоксична енцефалопатия“.

На следващия ден обаче бащата подал жалба, след като научил, че момичето е претърпяло хирургическа интервенция. Прокурорът обяснил пред изданието El Universal, че ще трябва да се извърши аутопсия, за да се установи точната причина за смъртта, и в крайна сметка лекарят или майката ще бъдат преследвани по съдебен ред, съобщи novini.bg.