В 68% от случаите на убийство на жени смъртта е предшествана от системно насилие. Български хелзинкски комитет анализира подробно 96 съдебни решения. 52% от случаите са убийства или опити за убийство, извършени от бивши или настоящи интимни партньори. 47% от престъпленията са извършени с особена жестокост. А в 43% по особено мъчителен за жертвата начин. Темата коментира в студиото на „Социална мрежа“ Надежда Цекулова, директор „Програма кампания и комуникации“ в Български хелзинкски комитет.

„Български хелзинкски комитет вече на няколко пъти проследява присъдите, издадени за фемицид. Това е особена категория убийство, при което жената става жертва поради социалната си роля на жена. Тоест, тя не става жертва, защото някой я е нападнал на улицата за да я обере, например, а в контекста на взаимоотношенията си“, поясни тя.

„Целта на тези анализи, които периодично правим, е всъщност да заместим държавата в едно усилие, което тя не прави. Да можем на база на ясната идея – ето така изглеждат тези престъпления, това са рисковите фактори – да се планират по-точно, по-навременно и по-ефективно мерките, за да подкрепят жертвите и да се окаже ефективна превенция“, допълни Цекулова.

Тя подчерта, че жените, които стават жертви на фемицид, в повече от половината случаи загиват от ръката на настоящ или бивш интимен партньор.

„Много голям е и делът на случаите, в които убиецът и жертвата са роднини – близо една трета. Всъщност само 2% са случаите, в които жертвата не е имала нищо общо с човека, който отнел насилствено живота ѝ“, каза още Надежда Цекулова.

По думите ѝ психическото насилие включва системни обиди, заплахи и икономически контрол. Обществото често не го разпознава като насилие, а жертвата трудно може сама да се измъкне.

Ролята на близките и обществото

Цекулова акцентира върху важността на вниманието на околните:

„Разговорът с приятелки е силно насърчителен, защото дава възможност хора извън жертвата да виждат и чуват какво се случва. Но много често жените, които са изпаднали в тази ситуация, са силно изолирани от най-близките си приятели и роднини и нямат тази възможност. Едно от основните неща, които апелираме към хората около тях, е да обръщат внимание на това, което се случва в техните взаимоотношения“, заключи директорът в „Програма кампания и комуникации“ в Български хелзинкски комитет.