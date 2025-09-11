В ременно е ограничено движението по път I-6 Драгомирово – Цървеняно при границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината - катастрофа между три автомобила.

При инцидента са пострадали четирима души.

Към мястото са били насочени две линейки от екипите на Спешна помощ в Кюстендил и Перник.

Ранени са двама от водачите на автомобилите. Те са с травми.

Пострадали са и две деца, които са в добро състояние.

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма".

Източник: БТА