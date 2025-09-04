17-годишно момиче полетя от 6-я етаж на блок в най-големия квартал на Враца – ж.к. „Дъбника“, съобщава BulNews.

Драмата се е разиграла в ранния следобед в четвъртък. Девойката е скочила от терасата на дома си в блок „Орбита“ 7.

Момичето е оцеляло след падането, но е в много тежко състояние. Откарано е в болница, като лекарите правят всичко по силите си, за да го спасят.

Районът е отцепен от два екипа на полицията, които водят разследване по случая.

Момичето живее заедно с майка си на квартира в жилищната сграда. Бащата е починал преди години.

По неофициална информация, девойката е с психични проблеми. Това не е първият път, в който посяга на живота си. Преди време е правила и друг скок от балкона, както и опит за самоубийство и с хапчета.

Съседи от блока коментират, че в последно време състоянието на момичето се е влошило и най-вероятно това е причината да вземе фаталното решение.