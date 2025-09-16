П ореден екшън с кола в Асеновград!

Само седмица, след като автомобил се вряза в жилищен блок на централен булевард в Асеновград и буквално отнесе входната врата на жилищната сграда, друг подобен инцидент разтърси града.

Лек автомобил връхлетя в кафе-закусвалня и се заби в масите и столовете за клиенти.

По чудо няма пострадали, тъй като случаят е от неделя, когато заведението е било затворено.

Колата унищожи дървената конструкция на търговския обект и нанесе сериозни щети.

По информация на NOVA лек автомобил, идващ от квартал "Горни Воден" към Асеновград е загубил контрол, качил се е на тротоара, преминал е през каменната ограда и се е забил в пейките и масите на закусвалнята.

По думите на собственика щетите са поправими, но не уточни дали обектът има застраховка и кой ще поеме разходите по възстановяването им.

Източник: NOVA