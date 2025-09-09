Истински екшън се разигра в Асеновград през нощта в неделя срещу понеделник. След сблъсък между два автомобила единият се врязва във входа на жилищен блок.

Инцидентът, станал малко преди 2:00 ч. на един от най-натоварените булеварди в града, се разминал без пострадали, но има сериозни материални щети.

На мястото на инцидента картината е шокираща – входната врата на блока е напълно изкъртена, а по тротоара и пред входа има разпилени части и разлято масло.

„Беше нещо като земетресение. Страшен удар“, разказа в ефира на "Здравей, България" живущ на първия етаж, събуден от оглушителния трясък.

За щастие, по време на инцидента на тротоара и пред входа не е имало хора, благодарение на което няма жертви и ранени.

Според живущите в района, този инцидент не е прецедент. Те от години се оплакват, че бул. „България“ се превръща в състезателна писта в късните часове.

„След 10-10:30 вечерта се започва – мотори, коли, форсирания. Тук е права отсечка и се кара с над 100 км/ч“, споделят потърпевшите.

Само преди два месеца на същото кръстовище е имало смъртен случай с моторист.

Хората твърдят, че са подавали хиляди сигнали към полицията и общината, но без резултат.

От Община Асеновград са изпратили писмена позиция. В нея се посочва, че наскоро на кръстовището е монтирана нова светофарна уредба, която функционира отлично. От администрацията твърдят, че до момента не са постъпвали сигнали с искане за поставяне на предпазни огради на тротоара. Въпреки това, предвид инцидента, експерти от общината още днес ще извършат оглед, за да преценят дали са необходими допълнителни обезопасителни мерки.