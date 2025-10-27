Повдигнато е ново обвинение за подкуп срещу кмета Благомир Коцев. То се основава на показанията на двама строителни предприемачи и вече познатата по делото свидетелка Пламенка Димитрова, собственичка на фирма за кетъринг, писа NOVA.

Съществена промяна има и в основното обвинение. Според адвокат Ина Лулчева прокуратурата вече не твърди, че става дума за организирана престъпна група, а за "престъпно сдружаване". "Неизвестният народен представител", който също е замесен в случая, е идентифициран като депутат от 51-вото Народно събрание.

В Софийската градска прокуратура по-рано в понеделник е бил призован и общинският съветник Николай Стефанов. Очаква се по-късно през деня и друг от замесените съветници, както и представители на общинската администрация, също да получат нови обвинения.

Според информацията досъдебното производство по казуса е приключило. Очаква се в петък на обвиняемите да бъдат предявени материалите по делото, след което прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда.

Адвокат Ина Лулчева постави няколко ключови въпроса към прокуратурата: Защо държавното обвинение е твърдяло, че има още много работа по разследването, за да обоснове задържането на Коцев в ареста, след като всички доказателства са събрани още през лятото и "няма нищо ново"? Защо кметът не е освободен, след като досъдебното производство е приключило, а единственото основание за задържането му е било да не попречи на разследването?

Лулчева заключи, че задържането на клиента ѝ е било "самоцелно" и е служело за "постигане на други цели", а не тези на правосъдието.