Т ийнейджъри вдигнаха полицията в Харманли накрак!

Двама непълнолетни са установени за подаване на неверен сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Районното управление, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

Вчера в 13:02 часа на спешния телефон е постъпило обаждане за бомба зад парното помещение на полицейското управление.

Незабавно районът е отцепен и е извършен комплекс от проверки и действия по установяване ползвателя на телефона.

Изяснено е, че собственик на мобилния телефон е 16-годишен, а негов връстник и съученик е подал неверния сигнал.

Случая е докладван на дежурен прокурор и е образувана полицейска преписка.

На непълнолетните са съставени актове по Закона за националната система за спешни повиквания, допълниха от полицията.

