В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) продължават, и дори зачестяват, сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията, съобщиха от НЗОК.

Съобщенията обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство.

От НЗОК напомнят, че не изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация, пише БТА.

Те призовават при получаването на подобни писма хората да подават сигнали до институцията и компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления.

От МВР съобщиха, че е в ход фишинг кампания от името на НЗОК, чрез изпращане на линк по имейл, в който да се попълнят лични данни. Атаката е насочена към здравноосигурени лица и се разпространява чрез електронните пощи.