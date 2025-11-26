И стински скандал във Варна! Казан за ракия – светинята на българския двор – бе задигнат като за филмова сцена. Апашът не се задоволил само с един детайл – той прибрал капака и тръбата от медната сплав, ключови части от дестилатора, сякаш е тръгнал да вари собствена партида „домашна“.

След светкавични издирвателни действия от страна на Второ РУ, униформените са щракнали белезниците на заподозрения: 26-годишен жител на варненския квартал Каменар – добре познат на полицията и със солиден „кариерен“ списък от криминални прояви.

Според първоначалните данни рецидивистът е разбил дървената врата на избено помещение и изнесъл ценните медни части.

По случая е образувано досъдебно производство, а младежът е задържан за 24 часа.