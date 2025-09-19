Р айонният съд в Кюстендил взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняем за блудство с малолетни момичета (ненавършили 14-годишна възраст), съобщиха от съда.

Съдиите уважиха искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в тридневен срок.

До момента има данни за пострадали две или три малолетни деца, а блудствените действия са извършени от треньор по плуване по време на тренировка, казаха от съда. Обвиняемият не е осъждан, писа Vesti.bg.

