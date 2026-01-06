Вече трети ден България скърби заради това, че загуби една от най-великите си личности. Не само във футбола, а и като цяло. Ясно е, че за Пената, каквото и да се каже, все ще бъде малко и недостатъчно. Безброй много са великите мачове и големите постижения на ЦСКА и националния отбор. Само като споменем, че той е единствения участник в трите полуфинала на ЦСКА в Европа – в първия като футболист, втория като помощник треньор, а в третия като старши треньор. Като наставник освен, че изведе България до 4-ото място на световното първенство в САЩ през 1994-а, той беше първият, който класира България и на финали на европейски първенство – в Англия през 1996-а. Само той има и победа на европейски футболни финали – пак там над Румъния. Докато се стигне до всичките му големи успехи обаче е извървян дълъг път. Днес ще се спрем към някои от най-важните крачки за постигането им. Ще направим класация на десетте му най-велики мача, като играч и треньор. Правим уговорката, че като всяка класация и тази е субективна и освен посочените има и други мачове, достойни да попаднат в нея. Подреждаме големите му мачове по хронология.

Първият шампионски гол

Още в първия си пълен сезон при мъжете на Локомотив Сф (1963/64) и общо втори в клуба, Пената става шампион на България с родния си тим. Може да се каже, че бележи и шампионския гол за „железничарите“. Локомотив води жестока битка за титлата с Левски и след 24-я кръг води с една точка пред „сините“. В 25-я кръг взимат ключова победа с 1:0 в тежкото столично дерби със Спартак Сф на стадион „Раковски“. Единственият гол вкарва Димитър Пенев. След този кръг Локо дръпва с 2 точки пред Левски и титлата до голяма степен става предрешена.

Дебютен удар по Левски

Макар и защитник, Димитър Пенев има важни голове, включително и срещу вечния съперник Левски. На 3 септември 1966-а, „червените“ не оставят шансове на „сините“ и ги побеждават с 3:1. Решаващият гол, с който резултатът става 3:0 и всичко като интрига приключва бележи именно Пената. Това става в 75-ата минута. След това Левски успява само да се добере до почетен гол, чрез капитана си Христо Илиев-Патрата. От дербитата му със сините отличаваме и това на 31 май 1969-а – първият шампионатен мач между двата отбора след онова историческо 7:2 за Левски. „Червените“ си връщат с успех с 3:1. Първият гол, чийто автор е Пената дълго време беше най-ранният в дербито – в 38-та секунда. През 1999-а Димитър Иванов го подобри и вкара за ЦСКА в 36-ата.

Единственото попадение в Европа проправи пътя към полуфиналите

Пената е ключова фигура в първото достигане на ЦСКА до полуфинал в Европа – за КЕШ през сезон 1966/67. Играе във всички мачове. А допринася и с ключов гол за елиминирането на гръцкия гранд Олимпиакос. В първия мач на „Армията“, игран на 28 септември 1966-а тимът от Пирея повежда и води до 64-ата минута. Обратът до 3:1 за ЦСКА тръгва с гол на Пената. В 64-ата минута след корнер, изпълнен от Иван Колев топката е продължена от Паро Никодимов с глава и Пенев също с глава изравнява. На реванша ЦСКА удържа минимална загуба с 0:1 и продължава напред.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

