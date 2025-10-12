Ф утболистите на националния отбор Лукас Петков и Иван Турицов - част от срамния състав при загубата с 1:6 от Турция в събота, отпадат заради контузии и ще пропуснат следващата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. на стадион “Хосе Сория”.

Вместо тях, с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров. Мястото на защитника на Славия в младежката селекция пък ще бъде заето от бранителя на Ботев Пловдив Ивайло Видев.

Във вторник от 19:00 ч. на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик тимът, воден от Тодор Янчев, ще се изправи срещу Чехия в европейска квалификация.