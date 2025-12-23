П оредната треньорска глава в Първа лига падна онзи ден. Монтана остана без наставник, след като клубът освободи Анатоли Нанков, назначен само преди няколко месеца. С това уволнение махнатите треньори през календарната година в родния елит станаха 30. Впечатляваща цифра, която за пореден път показа, че БГ футболът е мелачка за съдби. Все още не е ясно кой ще поеме Монтана и дали това ще е ново име за родния елит или ще се завърти отново на някой от обичайните заподозряни. От решението на стадион "Огоста" ще стане ясно дали през календарната година в Първа лига са работили 41 треньори или те ще станат 42. Усилено се говори, че наследник на Толята Нанков ще бъде Александър Александров - Алвеша, който записа няколко мача начело на ЦСКА 1948 без успех.

Тази година беше особено ветровито за треньорите на четири от водещите отбори в Първа лига - ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив и Лудогорец. "Орлите" са изненадата в списъка, защото при шампионите рядко се взимат импулсивни решения. В Разград обаче напоследък удрят на камък с избора си на треньор и това наложи цели четирима наставници да водят тима през календарната година - Игор Йовичевич, Руи Мота, Тодор Живондов и сега Пер-Матиас Хьогмо.

Същото се случи и в ЦСКА, но там нещата бяха доста по крайни - от "Осанна! до "Разпни го!". Във втората категория влизат Александър Томаш и Душан Керкез, които се провалиха по ужасен начин при "червените", което беше доста изненадващо на фона на предишните им изяви из родните терени. Христо Янев пък е на съвсем друг пояс. След като той пое ЦСКА, "червените" се изстреляха към върха. Ако се направи класиране в Първа лига, "армейците" на Христо Янев са на първо място!

Докато Ботев Пловдив намери решението с Димитър Димитров - Херо, клубът също се луташе в търсене на правилния човек. Колкото до ЦСКА 1948, там нещата са ясни от доста време - истинският треньор е в сянка, той мести пешките на дъската и винаги е готов да ги жертва...

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX