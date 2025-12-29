Левски ще зимува на върха в класирането за 20-и път в 111-годишната си история. Разбира се, предишните 19 първи места по това време на годината не са от 111 опита. Статистиката се отнася само за годините, в които е имало първенство и то под формата на елитна дивизия. Отпадат и осемте шампионата през 50-те години, когато първият полусезон е бил пролетният.

Та от досегашните 19 първенства, в които е зимувал на върха, Левски е станал шампион 12 пъти. С други думи триумфирал е в 63,15% от случаите. И съответно на толкова възлизат шансовете му за шампионската титла сега. Титла, която феновете чакат вече близо 17 години. Последните 5 пъти, в които бяха на върха на Нова година, „сините“ успяха да удържат първото място през пролетта и не допуснаха обрат. Това означава, че специално през 21-и век те не са се дънили напролет.

За последно допуснаха обрат точно преди 30 години – през 1995/96. Интересното е, че тогава преломът осъществи не вторият във времето класиране (по онова време това бе Нефтохимик), а третият – Славия. „Белите“ зимуваха на 5 точки зад Левски, а „шейховете“ - на 3. През пролетта Славия не допусна загуба и записа 11 победи и 4 ремита. „Хиксовете“ бяха в трите софийски дербита – с Левски 1:1, с ЦСКА 0:0 и с Локо Сф 2:2, както и при тежката по онова време визита в Кюстендил на Велбъжд (тогава под името Левски) – 0:0. Така „белите“ станаха за седми път шампиони на България. И сега почти всички очакват не вторият - ЦСКА 1948, а третият Лудогорец да бъде основен конкурент на „сините“ за титлата сега.

