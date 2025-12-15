Х алфът на Лудогорец Петър Станич е бил харесан от испанския Бетис, пише orgullobiri.com. Интерес към 24-годишния сърбин проявяват и още няколко местни клуба. Атакуващият халф дори е бил пред преминаване в големия градски съперник на "вердибланкос" Севиля. Той е имал предварително споразумение с андалусци, но сделката е пропаднала. Причината е, че новият спортен директор на клуба Антонио Кордон е стопирал трансфера и е решил да се насочи към друг футболист. Предишният шеф в Севиля Виктор Орта е договорил сделка за 2.5 милиона евро с Бачка Топола. Сделката обаче се проваля, след като Орта преминава във Валядолид.

Информацията гласи още, че силното представяне на Станич в евротурнирите с екипа на Лудогорец отново е приковало вниманието на испанските клубове към него и по-конкретно на Бетис. "Зелено-белите" се убедиха в качествата на сръбския халф в мача срещу "орлите" в Лига Европа, игран в Разград и спечелен от андалуския клуб с 2:0. Петър Станич в момента е голмайстор на Лига Европа с шест гола.

