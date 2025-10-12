С елекционерът на България Александър Димитров дебютира с кошмарна загуба с 1:6 от Турция в София. Според него автоголът на Виктор Попов в началото на второто полувреме е сринал отбора.

"Автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция - техните контраатаки. Когато оставиш пространства, те те наказват. Вторият гол срина нашите играчи и те не можаха да се вдигнат. Психическата умора винаги води и до физическа. Турция е изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор. Видяхме класата на Турция. Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но не само едно полувреме. Има футболисти, от които съм много доволен като желание и старание. Много съм доволен през първото полувреме като желание и дисциплина“, каза Димитров.

"Позитивното беше, че върнахме първия гол и то много бързо. Има разлика в цената на игарчите. Когато си много скъп футболист, ти си психически устойчив. Когато имаш някакви проблеми, ти не можеш да се върнеш", добави селекционерът.

