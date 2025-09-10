Ш ампионът от Откритото първенство на САЩ Карлос Алкарас реши отново да промени прическата си и при завръщането си в Мурсия боядиса косата си в бяло русо. Снимките бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи. В началото на двуседмичния престой на Карлос Алкарас на "Флашинг Медоус", вниманието на публиката и журналистите не беше насочено към играта му в първите кръгове, а към новия му имидж.

Тогава испанецът се остави в ръцете на брат си, който го подстрига много късо, а снимките бързо обиколиха света. Различни тенисисти бяха помолени да коментират новата прическа на Алкарас, сред които и неговият съперник Яник Синер, който имаше само похвални думи за него. Сега със задачата се зае фризьорът му Виктор.

