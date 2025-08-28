А З Алкмаар зашлеви Левски за едно полувреме и уби мечтата на „сините“ за място в основната фаза на Лигата на конференциите. Нидерландският тим спечели и реванша с 4:1, след като преди седмица надви българския отбор с 2:0 на ст. „Васил Левски“. За съжаление АЗ реши нещата още през първото полувреме, когато дръпна с три чисти попадения. Евертон Бала все пак отсрами левскарите през втората част. Накрая нидерланският отбор реализира и четвърти гол.

АЗ АЛКМААР - ЛЕВСКИ 4:1 (2:0 В ПЪРВИЯ МАЧ)

1:0 Ибрахим Садик 3'

2:0 Мекс Меердинк 6'

3:0 Ибрахим Садик 45+1'

3:1 Евертон Бала 47'

4:1 Лекинсио Зеефаук 86'

За огромно съжаление мачът стартира ужасно за левскарите. Алкмаар успя да вкара гол още в третата минута. След изпълнение на пряк свободен удар топката срещна стената. След това Жорди Класи отправи добавка в долния ляв ъгъл, Светослав Вуцов изби, а тотално забравеният Ибрахим Садик с глава прати топката в мрежата.

А само три минути след това АЗ вкара и още едно попадение, с което покачи аванса си в общия резултат на 4:0. Меес де Вит получи подаване отляво, елиминира с лекота Алдаир, Кристиан Димитров и Цунами, а с успореден пас намери Мекс Меердинк, който отблизо не остави шанс на Вуцов.

Малко след това "сините" поискаха дузпа. Радослав Кирилов се отскубна по лявото крило и падна след шпагат на Жорди Класи, но съдийската бригада не видя нарушение. ВАР също не се намеси.

В края на първото полувреме Алкмаар нанесе още един удар! В първата минута от добавеното време Алдаир сбърка при опит за подаване с глава, нидерландците организираха бързо нападение. Мекс Меердинк влезе в наказателното поле и извде Садик на празна врата, а той с лекота вкара за 3:0.

Все пак началото на второто полувреме Левски се събуди и върна едно попадение. Майкон пусна страхотно извеждащо подаване по въздух към Евертон Бала, който с много техничен удар преодоля Овусу-Одуру за 1:3!

След това темпото на игра спадна драстично и през втората част нямаше особено много положения за гол!

Но за съжаление в 86-ата минута АЗ отбелязаха още веднъж след комбинация между двама от резервните футболисти. Исак Йенсен пусна за резервата Лекинсио Зеефуик, той се разходи през защитата на Левски и с шут в долния десен ъгъл матира Вуцов за 4:1.

Така Левски приключи с мечтата за мачове от Европа до Коледа, но „сините“ успяха да отстранят цели два съперника, след като тръгнаха от Лига Европа и изиграха общо осем мача в последния месец и половина.

СЪСТАВИ:

АЗ АЛКМААР: 1. Роме-Джейдън Овусу-Одуро - 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гус, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит - 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи (К) (46' - 21. Дейв Квакман), 26. Кеес Смит (63' - 10. Свен Майнанс)- 11. Ибрахим Садик (63' - 17. Исак Йенсен), 35. Мекс Меердинк (78' - 28. Зико Бурмеестер), 27. Ро-Зангело Даал (78' - 25. Лекинсио Зеефуик)

Резерви: 12. Хоби Верхулст, 41. Йерон Зут, 4. Максим Декер, 15. Матео Чавес, 22. Елайджа Дайкстра, 23. Били Ван Дюл, 60. Сем Ван Дюйн

Треньор: Маартен Мартенс

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами (К), 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков - 88. Марин Петков (66' - 22. Мазир Сула), 17. Евертон Бала (77' - 37. Рилдо), 99. Радослав Кирилов (77' - 95. Карл Фабиен), 77. Борислав Рупанов (66' - 12. Мустафа Сангаре)

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 4. Кристиан Макун, 7. Фабио Лима, 23. Патрик Мислович, 31. Никола Серафимов, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем

Треньор: Хулио Веласкес

