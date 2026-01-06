Ц СКА представи втори нов играч за деня. Става дума за Андрей Йорданов. Юношата на "армейците" идва от Ботев Пд, като бе платена откупната му клауза, която е над 100 000 евро.

"Добре дошъл, Андрей! ЦСКА привлече крайния защитник Андрей Йорданов. Той е юноша на ЦСКА, като през 2019 година записва дебют за първия отбор на „червените“. За последно Андрей Йорданов носеше екипа на Ботев Пловдив, където изигра 41 мача. Пожелаваме много успехи на Андрей Йорданов с червения екип!", написаха от ЦСКА.

Той е племенник на шампиона с "армейците" Евгени Йорданов. Преди него "червените" представиха крилото Алехандро Пиедраита, халфът Макс Ебонг и атакуващият играч - Лео Перейра. Очаква се до края на деня и представянето на Исак Соле от Славия.

