А нгел Стойков е хвърлил оставка като треньор на Черноморец Бургас. Това потвърдиха от клуба на страницата си във Фейсбук. Има обаче съспенс, защото тя не е приета, а "акулите" написаха, че се чакат подробности.

"Акули", във връзка с многобройните запитвания, коментари и спекулации, бихме искали да ви информираме, че Ангел Стойков, старши треньор на "Черноморец 1919", подаде своята оставка. До момента тя не е официално приета.

Ръководството обмисля всички възможни варианти за изход от настоящата ситуация. Очаквайте подробности", написаха Черноморец.

